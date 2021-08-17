"Маккаби" вылетел в Казахстан. В команде обозначили задачу на первую игру с "Шахтером"

Футбольный клуб "Маккаби" из Тель-Авива вылетел в Казахстан на первый матч с "Шахтером" на стадии раунда плей-офф Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Перед вылетом футболист израильской команды Дэн Глейзер поделился своими ожиданиями от предстоящего матча.

"Мы готовимся к игре в Казахстане, лететь совсем непросто, - приводит его слова пресс-служба клуба. - Это одна из двух очень важных игр, которые нужно провести. И мы надеемся выполнить свою работу, чтобы продолжить путь в еврокубках.

Мы прибываем в страну с разницей во времени, к которой нам также придется привыкать. Поэтому вылетим сегодня утром, а прибудем в Казахстан вечером. Я уверен, что мы хорошо сделаем свою работу, хотим добиться хорошего результата перед ответной игрой".

Напомним, что первый матч команд пройдет на стадионе "Астана Арена" 19 августа, ответная игра состоится через неделю в Израиле.

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