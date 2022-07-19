Клуб из Европы потерял звезду до приезда в Казахстан на матч Лиги конференций

Хорватский форвард Дион Дрена Бельо не поможет "Осиеку" в первом матче с "Кызыл-Жаром" в Лиге конференций, сообщает 24sata.hr. Он является самым дорогим в команде.

Игра пройдет 21 июля в Нур-Султане, а ранее стали известны подробности перелета гостевой команды.

"Герой первого тура чемпионата Дион-Дрена Бельо, который забил два гола в ворота "Горицы", не поедет на выезд из-за травмы паха. Тяжесть повреждения станет известна после магнитно-резонансной томографии", - пишет источник.

Ранее появилась информация о трансляциях игр казахстанских клубов в турнире - помимо "Кызыл-Жара," сыграют "Астана", "Кайрат" и "Тобол".

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