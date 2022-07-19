"С трудом нашли самолет". Конкуренты по Лиге конференций рассказали о дороге в Казахстан

Хорватский "Осиек" раскрыл подробности своего перелета в Казахстан, чтобы сыграть во втором отборочном раунде Лиги конференций с "Кызыл-Жаром", сообщает 24sata.hr.

По информации издания, время в полете займет пять часов и 40 минут: столица Казахстана находится в пять тысяч километрах от Осиека, а гости должны облететь территорию Украины.

"Самолет с трудом нашли, но он хороший. Нам не разрешают летать через Украину, поэтому мы отправимся через Турцию, - информирует главный тренер "Осиека" Ненад Белица. - Я надеюсь, что у нас все получится. Планировали приехать за два дня до игры, а приедем за 40 часов до матча. Думаю, что успеем адаптироваться, поймаем ритм и провести вечером тренировку.

Дело в том, что мы не смогли получить еще один рейс из-за больших проблем с маршрутами. Но если посмотреть, как сейчас у нас, то и у них в ответном матче будет так же. У "Динамо" Загреб с "Астаной" была аналогичная ситуация. К счастью, нам удалось адаптироваться, и мы выиграли 2:0. Нам остается как можно лучше подготовиться к матчу".

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