В Казахстан приедет "Челси"? Прямая трансляция жеребьевки группы Лиги конференций с участием "Астаны"
Сегодня, 30 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги конференций, куда квалифицировалась казахстанская команда "Астана", передают Vesti.kz.
Сегодня, 30 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги конференций, куда квалифицировалась казахстанская команда "Астана", передают Vesti.kz.
Ранее столичный клуб в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сломил сопротивление норвежского "Бранна". В ответном матче команда Григория Бабаяна победила со счетом 3:0.
Прямая трансляция жеребьевки группового этапа Лиги конференций стартует в 17:30 по казахстанскому времени.
Участники и корзины Лиги конференций
Как пройдет жеребьевка?
Все 36 команд будут выбраны вручную с использованием шаров. Для каждой команды, выбранной вручную, специальная программа случайным образом определит шесть соперников из шести разных корзин, что будет отображено на экране в зале жеребьевки и по телевидению. Программа также определит, какие матчи будут проходить дома и какие - на выезде.
Жеребьевка начнется с корзины 1, в которой все шесть команд по очереди получат по шесть соперников. Процедура продолжится для остальных корзин в порядке убывания, пока все команды не получат по шесть соперников. Программное обеспечение гарантирует полную случайность в рамках условий жеребьевки, предусмотренных регламентом (например, ограничения по странам и соперникам из одной ассоциации), а также поможет избежать тупиковых ситуаций на любой стадии процедуры.
Хотя к концу жеребьевки все команды узнают своих соперников, окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже - 31 августа, чтобы исключить пересечение с командами Лиги Европы УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, которые могут играть в том же городе в тот же день.
Когда пройдут матчи Лиги конференций УЕФА?
Общий этап
Тур 1: 3 октября 2024 года
Тур 2: 24 октября 2024 года
Тур 3: 7 ноября 2024 года
Тур 4: 28 ноября 2024 года
Тур 5: 12 декабря 2024 года
Тур 6: 19 декабря 2024 года
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