В Казахстан приедет "Челси"? Прямая трансляция жеребьевки группы Лиги конференций с участием "Астаны"

Сегодня, 30 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги конференций, куда квалифицировалась казахстанская команда "Астана", передают Vesti.kz.

Ранее столичный клуб в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сломил сопротивление норвежского "Бранна". В ответном матче команда Григория Бабаяна победила со счетом 3:0.

Прямая трансляция жеребьевки группового этапа Лиги конференций стартует в 17:30 по казахстанскому времени.

Участники и корзины Лиги конференций

Как пройдет жеребьевка?

Все 36 команд будут выбраны вручную с использованием шаров. Для каждой команды, выбранной вручную, специальная программа случайным образом определит шесть соперников из шести разных корзин, что будет отображено на экране в зале жеребьевки и по телевидению. Программа также определит, какие матчи будут проходить дома и какие - на выезде.

Жеребьевка начнется с корзины 1, в которой все шесть команд по очереди получат по шесть соперников. Процедура продолжится для остальных корзин в порядке убывания, пока все команды не получат по шесть соперников. Программное обеспечение гарантирует полную случайность в рамках условий жеребьевки, предусмотренных регламентом (например, ограничения по странам и соперникам из одной ассоциации), а также поможет избежать тупиковых ситуаций на любой стадии процедуры.

Хотя к концу жеребьевки все команды узнают своих соперников, окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже - 31 августа, чтобы исключить пересечение с командами Лиги Европы УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, которые могут играть в том же городе в тот же день.

Когда пройдут матчи Лиги конференций УЕФА?

Общий этап

Тур 1: 3 октября 2024 года

Тур 2: 24 октября 2024 года

Тур 3: 7 ноября 2024 года

Тур 4: 28 ноября 2024 года

Тур 5: 12 декабря 2024 года

Тур 6: 19 декабря 2024 года