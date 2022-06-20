"Кайрату" придется посложнее. Названа главная надежда Казахстана в еврокубках

Казахстанский футбольный специалист Булат Есмагамбетов прокомментировал итоги жеребьевки еврокубков для "Тобола", "Кайрата", "Астаны" и "Кызыл-Жара". В беседе с корреспондентом Vesti.kz он оценил готовность команд и назвал главное преимущество казахстанцев.

В Лиге конференций сыграют три команды (со второго квалификационного раунда). "Кызыл-Жар" начнет путь матчем с "Осиеком" из Хорватии. "Астане" достался в соперники польский "Ракув", а "Кайрат" жребий свел с "Кишвардой" (Венгрия). В главном клубном турнире - Лиге чемпионов (первый отборочный раунд) - "Тобол" сыграет с венгерским "Ференцварошом".

"Я думаю, что нашим командам попались проходимые соперники. Сейчас сложно говорить о шансах отдельных клубов. В Европе чемпионаты стран стартуют как раз параллельно с еврокубками. Там могут быть новые игроки, новые тренеры, новая философия. Они сейчас играют только контрольные матчи, а наш чемпионат в самом разгаре. В этом главное преимущество казахстанцев.

Из всех участников еврокубков - сомнений не вызывает готовность "Тобола" и "Астаны". Они сейчас в хорошей форме. "Кайрату" и "Кызыл-Жару" придется посложнее. Дело не только в месте в турнирной таблице, но и в целом - в картине игры и футбольных действиях.

Однако шансы есть у всех команд. Все прояснится после первых матчей соперников. Тогда уже можно будет рассуждать о шансах", - отметил Есмагамбетов.

"Тобол" проведет свои игры 5/6 июля и 12/13 июля, а остальные казахстанские клубы - 21 и 28 июля.