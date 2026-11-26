"Кайрат" открыл счёт в домашнем матче против шведского "Мьельбю" в рамках четвёртого тура общего этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.

На 14-й минуте хозяева поля убежали в контратаку, в ходе которой Еркин Тапалов точно пробил в ближний угол с передачи Марка Гуаля.

Ранее сообщалось, что этот матч станет для Тапалова последним в футболке "Кайрата".

Со стартовым составом "жёлто-черных" можно ознакомиться здесь.

В предыдущих турах команда из Алматы дважды разошлась миром в гостях - против "Риги" (1:1) и "Аталанты" (1:1), а на домашней арене крупно уступила "Панатинаикосу" со счётом 1:5.

Следующую игру турнира - в рамках пятого тура - "Кайрат" проведёт дома 10 декабря против румынской команды "Университатя Крайова".

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