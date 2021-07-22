"Кайрат" назвал стартовый состав на матч против шведского "Мьельбю" в рамках четвёртого тура общего этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт сегодня, 26 ноября, в Алматы и начнётся в 20:30 по местному времени.

Стартовый состав "Кайрата":

Фото: ФК "Кайрат"©

Алматинцы в предыдущих матчах дважды сыграли вничью на выезде - с "Ригой" (1:1) и "Аталантой" (1:1), а также потерпели домашнее поражение от "Панатинаикоса" (1:5).

"Мьельбю" с семью очками занимает девятое место в общей таблице Лиги конференций, тогда как "Кайрат" располагается на 27-й строчке с двумя баллами.

В пятом туре Лиги конференций "Кайрат" примет на своём поле румынский клуб "Университатя Крайова". Матч состоится 10 декабря.

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Мьельбю"

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