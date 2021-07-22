"Кайрат" назвал стартовый состав на матч против шведского "Мьельбю" в рамках четвёртого тура общего этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.
Встреча пройдёт сегодня, 26 ноября, в Алматы и начнётся в 20:30 по местному времени.
Стартовый состав "Кайрата":
Фото: ФК "Кайрат"©
Алматинцы в предыдущих матчах дважды сыграли вничью на выезде - с "Ригой" (1:1) и "Аталантой" (1:1), а также потерпели домашнее поражение от "Панатинаикоса" (1:5).
"Мьельбю" с семью очками занимает девятое место в общей таблице Лиги конференций, тогда как "Кайрат" располагается на 27-й строчке с двумя баллами.
В пятом туре Лиги конференций "Кайрат" примет на своём поле румынский клуб "Университатя Крайова". Матч состоится 10 декабря.
Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Мьельбю"
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама