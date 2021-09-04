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"Кайрат" определился с заявкой на групповой этап Лиги конференций

"Кайрат" определился с заявкой на групповой этап Лиги конференций
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига конференций

Стала известна заявка алматинского "Кайрата" на участие в групповом этапе Лиги конференций сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам жеребьевки соперниками "Кайрата" по группе Лиги конференций стали швейцарский "Базель", азербайджанский "Карабах" и кипрская "Омония". Расписание матчей доступно здесь.

Заявка "Кайрата" выглядит так:

Вратари: Стас Покатилов, Данил Устименко, Темирлан Анарбеков.

Защитники: Сергей Кейлер, Нуралы Алип, Камо Оганесян, Маки Баньяк, Раде Дугалич, Дино Миканович, Данияр Усенов, Денис Поляков.

Полузащитники: Яцек Гуральски, Гулжигит Алыкулов, Айбол Абикен, Ян Вороговский, Рикардо Алвеш, Небойша Косович, Андрей Ульшин, Арсен Буранчиев.

Нападающие: Вагнер Лав, Хосе Канте, Артур Шушеначев, Жоао Пауло, Еркебулан Сейдахмет.

Озвучены призовые "Кайрата" за удачное выступление в группе Лиги конференций

Напомним, еврокубковый путь "Кайрат" начинал в Лиге чемпионов, где во втором квалификационном раунде уступил сербской "Црвене Звезде" (2:1, 0:5) и вылетел в Лигу Европы. Там алматинцы в третьем квалификационном раунде проиграли "Алашкерту" (0:0, 2:3) и продолжат путь в Лиге конференций.

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Метки:
Кайрат ФК Лига конференций Наши в еврокубках Футбол

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