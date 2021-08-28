Стало известно расписание матчей "Кайрата" в группе Лиги конференций

"Кайрат" узнал расписание матчей на групповом этапе Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Первую игру алматинский клуб проведет на своем поле с кипрской "Омонией".
Расписание игр в группе Н:
16 сентября, 20:30 (время Нур-Султана)
"Кайрат" - "Омония"
В ночь с 30 по 31 сентября, 01:00
"Базель" - "Кайрат"
21 октября, 22:45
"Карабах" - "Кайрат"
4 ноября, 20:30
"Кайрат" - "Карабах"
25 ноября, 20:30
"Кайрат" - "Базель"
В ночь с 9 по 10 декабря, 01:00
"Омония" - "Кайрат"
Напомним, для "Кайрата" это дебютное выступление в основной стадии еврокубкового турнира.
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