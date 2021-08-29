Озвучены призовые "Кайрата" за удачное выступление в группе Лиги конференций

Европейский футбольный союз (УЕФА) озвучил суммы призовых, которые алматинский "Кайрат" может заработать в случае успешного выступление на групповом этапе Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, каждая победа в группе принесет "Кайрату" 588 тысяч долларов, а ничья - 195 тысяч долларов.

В случае выхода из группы с первого места алматинский клуб заработает еще 764 тысячи долларов, а со второго места - 382 тысячи долларов.

Кроме того, попадание в плей-офф гарантирует дополнительный бонус - 354 тысячи долларов (для стадии 1/16 финала).

Напомним, соперниками "Кайрата" по группе Лиги конференций стали швейцарский "Базель", азербайджанский "Карабах" и кипрская "Омония". Расписание матчей доступно здесь.

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