Стали известны соперники "Кайрата" по группе Лиги конференций

Сегодня, 27 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

По ее итогам "Кайрат" попал в группу Н, где его соперниками будут "Базель", "Карабах", "Кайрат", "Омония". Алматинский клуб впервые в истории вышел в групповой этап еврокубков.

Итоги жеребьевки

Группа А: ЛАСК, "Маккаби Тель-Авив", "Алашкерт", ХИК.

Группа В: "Гент", "Партизан", "Флора", "Анортосис".

Группа С: "Рома", "Заря", ЦСКА (София), "Буде-Глимт".

Группа D: "Алкмаар", ЧФР, "Яблонец", "Раннерс".

Группа Е: "Славия", "Фейеноорд", "Унион Берлин", "Маккаби Хайфа".

Группа F: "Копенгаген", ПАОК, "Слован Братислава", "Линкольн Ред Импс".

Группа G: "Тоттенхэм", "Ренн", "Витесс", "Мура".

Группа Н: "Базель", "Карабах", "Кайрат", "Омония".

Всего на данной стадии сыграют 32 клуба, которые поборются за выход в плей-офф Лиги конференций.

Матчи первого тура пройдут 16 сентября.

Победители групп сыграют в 1/8 финала. Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги Европы за оставшиеся путевки в 1/8 финала.

Финал состоится 25 мая 2022 года на стадионе "Национал Арена" в Тиране.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!