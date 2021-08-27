Стали известны соперники "Кайрата" по группе Лиги конференций

Сегодня, 27 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
По ее итогам "Кайрат" попал в группу Н, где его соперниками будут "Базель", "Карабах", "Кайрат", "Омония". Алматинский клуб впервые в истории вышел в групповой этап еврокубков.
Итоги жеребьевки
Группа А: ЛАСК, "Маккаби Тель-Авив", "Алашкерт", ХИК.
Группа В: "Гент", "Партизан", "Флора", "Анортосис".
Группа С: "Рома", "Заря", ЦСКА (София), "Буде-Глимт".
Группа D: "Алкмаар", ЧФР, "Яблонец", "Раннерс".
Группа Е: "Славия", "Фейеноорд", "Унион Берлин", "Маккаби Хайфа".
Группа F: "Копенгаген", ПАОК, "Слован Братислава", "Линкольн Ред Импс".
Группа G: "Тоттенхэм", "Ренн", "Витесс", "Мура".
Группа Н: "Базель", "Карабах", "Кайрат", "Омония".
Всего на данной стадии сыграют 32 клуба, которые поборются за выход в плей-офф Лиги конференций.
Матчи первого тура пройдут 16 сентября.
Победители групп сыграют в 1/8 финала. Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги Европы за оставшиеся путевки в 1/8 финала.
Финал состоится 25 мая 2022 года на стадионе "Национал Арена" в Тиране.
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