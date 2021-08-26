"Кайрат" обыграл "Фолу" во втором матче и впервые в истории вышел в группу еврокубков

"Кайрат" одержал победу над люксембургской "Фолой" в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Артур Шушеначев (12-я минута, 36-я), а также отличился Вагнер Лав (28-я). У проигравших голом отметился Мирза Мустафич (43-я).

Первая игра в Люксембурге завершилась со счетом 4:1 в пользу алматинского клуба. Таким образом, "Кайрат" выиграл противостояние - 7:2 и впервые в истории сыграет на групповом этапе еврокубков.

Накануне алматинцы на пост главного тренера назначили Курбана Бердыева, который ранее занимал должность советника председателя наблюдательного совета клуба. За игрой он следил из VIP-ложи, так как его не успели внести в заявку. На скамейке он появится с группового этапа.

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