Игрок "Астаны" оценил шансы на выход из группы Лиги конференций после матча с "Балкани"

Автор:
Новости спорта Футбол Лига конференций
Сегодня 02:05
©ФК "Астана"

Защитник "Астаны" Тимур Досмагамбетов в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал результат матча с косовским "Балкани" в Лиге конференций закономерным. Он объяснил, что в оставшихся матчах его команде необходимо побеждать.

- 0:0 - неплохой результат, но ведь команда хотела большего?

- Можно сказать, что результат закономерный. Мы хотели победить. Отдали все силы, делали все, чтобы победить. Но, к сожалению, бывают такие игры, когда что-то не получается. В итоге такой результат.

- Еще до матча была информация, что Ян Вороговский не совсем готов к игре. Получается, вы заранее знали, что отыграете 90 минут?

- Примерно я понимал, что буду играть. Поэтому готовился, да.

- Сейчас многое зависит от параллельного матча между "Викторией" и "Динамо". Но в любом случае в оставшихся матчах нужно играть на победу. Каков настрой у команды?

- Повторюсь, что мы играем только на победу каждую игру, тем более домашнюю. Нам для выхода в плей-офф по-любому нужно выигрывать. Если победим, то при хорошем раскладе, думаю, все будет нормально.

- Сезон в казахстанском футболе уже завершен. Многие игроки останутся без практики аж до 30 ноября. Вам и еще некоторым футболистам повезет больше, ведь у вас будет возможность сыграть за сборную. Повлияет ли отсутствие игровой практики на уровень игры команды в следующих играх?

- Конечно, когда нет игровой практики и ритма - это не очень хорошо. Но я думаю, что наш тренерский штаб подберет правильную стратегию тренировок, чтобы все были в нормальной форме, и достойно провели европейский остаток сезона. 

Напомним, что матч между "Астаной" и "Балкани в четвертом туре группового этапа завершился безголевой ничьей. Однако это не помешало столичному клубу подняться с четвертого места на второе в группе С.

Метки:
Футбол Лига конференций Астана ФК Вороговский Ян Казахстан Косово Астана

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 02:05
Лига конференций
Игрок "Астаны" оценил шансы на выход из группы Лиги конференций после матча с "Балкани"
Сегодня , 01:53
Лига конференций
"Мы немного лучше". Вратарь "Балкани" выделил игрока "Астаны" и оценил уровень команды
Сегодня , 01:45
Лига конференций
Плей-офф? "Астана" взлетела на второе место в группе Лиги конференций
Сегодня , 01:22
Лига конференций
Тренер "Балкани" пожелал "Астане" удачи в матче с загребским "Динамо"
Сегодня , 01:13
Лига конференций
"Очень плохо". Бабаян - об ошибках "Астаны", уровне Томасова и зимних трансферах
Вчера , 23:34
Лига конференций
Принято решение по Зайнутдинову на матч Лиги конференций
Вчера , 23:22
Лига конференций
"Астана" набрала очки в матче Лиги конференций с "Балкани"
Вчера , 20:42
Лига конференций
"Астана" назвала состав на четвертый матч в группе Лиги конференций
Вчера , 15:44
Лига конференций
Назван точный счет матча Лиги конференций "Астана" - "Балкани"
Вчера , 14:19
Лига конференций
Не хватит опыта? Чем завершится важнейший матч Лиги конференций "Астана" - "Балкани"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»