Мы играли против сборной Африки, а не с "Бешикташем" - Луческу

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Вчера 16:40
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Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своим мнением об игре с "Бешикташем" в рамках раунда плей-офф Лиги конференций. Румынский специалист сравнил состав стамбульского клуба со сборной Африки, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Бухаресте и завершилась победой турецкой команды - 3:2. Победный гол на 90+5-й минуте забил новичок "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов.

"Это была хорошая игра. У нас были шансы забить, мы допускали ошибки, но они постоянно случаются. Несмотря на поражение, я доволен способностью команды доминировать над соперником.

Мы играли против сборной Африки, а не против "Бешикташа". Очень трудно играть против них с 11 доморощенными футболистами.

Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. Это хорошая команда, они сделали хорошие трансферы", - приводит слова Луческу Sporx.

Отметим, что с учетом замен за турецкий клуб в этом матче сыграли пять африканцев. Ответная встреча команд состоится в ночь на 1 сентября в Стамбуле.

Напомним, что Зайнутдинов этим летом перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро, а контракт с казахстанцем подписан на четыре года. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро за сезон.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Динамо Киев Лига конференций

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