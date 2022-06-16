Футбольный обозреватель популярного хорватского сайта Jutarnji List Драко Рузич поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от противостояния казахстанского "Кызыл-Жара" с "Осиеком" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Свой домашний матч "Кызыл-Жар" проведет на "Астана Арене", так как стадион в Петропавловске не соответствует категории, которая позволила бы организовать там еврокубковую встречу. Первый матч пройдет 21 июля в Нур-Султане, а ответный состоится 28 июля в Хорватии.

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"Очень хороший жребий для "Осиека". Казахстанский клуб является самым слабым представителем своей страны в еврокубках. Это будет дебют для коллектива. По всем показателям хорватская команда выглядит фаворитом. Я уверен, что это будет несложная игра для "Осиека", но расслабляться не стоит. Особенно учитывая, что нужно будет преодолеть огромное расстояние до Казахстана", - отметил Рузич.

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