Казахстанский клуб собрался преподнести сюрприз в Лиге конференций

Главный тренер "Кызыл-Жара" Али Алиев поделился своим мнением о жеребьевке второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По ее итогам петропавловцам достался хорватский "Осиек". Свой домашний матч "Кызыл-Жар" проведет на "Астана Арене", так как стадион в Петропавловске не соответствует категории, которая позволила бы организовать там еврокубковую встречу. Первый матч пройдет 21 июля в Нур-Султане, а ответный состоится 28 июля в Хорватии.

"Я считаю, что всем казахстанским клубам попались очень сложные соперники, и мы не исключение.

Хорватский футбол сегодня на подъеме - как сборная, так и клубный, поэтому этот чемпионат очень серьезный. "Осиек" - достойный соперник, и хочется посмотреть на наш клуб на международной арене. В этих встречах свою важную роль может сыграть то, что наш чемпионат продолжается, в самом разгаре, а у европейцев сезон закончился в конце мая. Они сейчас формируют новую команду, у них, скорее всего, будут новые футболисты и для них это все будет происходить в подготовительном периоде. А нам надо через игры чемпионата наладить свои игровые связи. Думаю, мы сможем преподнести хорватам сюрприз в первом домашнем матче.

Всех поздравляю! "Кызыл-Жар" впервые в своей истории будет участвовать в большом европейском турнире. "Астана", "Кайрат" и "Тобол" уже имеют опыт выступлений на европейской арене, а вот нам предстоит впервые опробовать это на себе", - сказал он.

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