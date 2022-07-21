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"Хочется верить, но...". Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Ракув" - "Астана"

"Хочется верить, но...". Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Ракув" - "Астана"
©ФК "Астана"

Уже сегодняшней ночью, в 01:00 по времени Нур-Султана, столичная "Астана" начнет свой путь в еврокубковом сезоне-2022/23. В первом матче подопечные Срджана Благоевича в гостях сыграют с польским "Ракувом" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций. Корреспондент Vesti.kz сделал свой прогноз на эту игру.

Матч с новоиспеченным обладателем Суперкубка Польши обещает стать настоящим экзаменом для шестикратных чемпионов Казахстана. "Ракув" достаточно мотивирован, о чем говорят две победы на старте нового сезона с общим счетом 3:0.

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Более того, в прошлом сезоне "Ракув" был в одной победе от выхода в групповую стадию Лиги конференций. Команда успешно прошла второй и третий отборочные раунды, выбив "Судуву" и "Рубин", а также выиграла первую игру у "Гента". Но в итоге бельгийцы взяли убедительный реванш и оставили поляков без евроосени.

За последние два сезона "Ракув" выиграл по два Суперкубка и Кубка Польши, а также дважды финишировал на втором месте в Экстраклассе. Поэтому недооценивать эту команду ни в коем случае нельзя и уж тем более припоминать, что еще несколько лет назад "Астана" играла в группе Лиги чемпионов, а "Ракув" был аж в третьем дивизионе Польши. Время сейчас уже другое, и многое в клубах поменялось.

Поляки будут мотивированы на победу, тем более зная, что у "Астаны" большущие и нелепые проблемы с прибытием в их страну. Недооценки со стороны хозяев точно ждать не стоит, ведь они наслышаны о европейских достижениях "сине-желтых" в 2015-2019 годах. Это значит, что "Ракув" будет предельно сконцентрирован.

"Астана" в этом сезоне показывает неплохой футбол, но стабильности команде все равно порой не хватает. Вспомнить тот же матч с "Актобе" в прошлом месяце, когда столичные были разгромлены прямым конкурентом за чемпионство (1:4). В той игре, кстати говоря, не было лидера "Астаны" Марина Томасова, а по последней информации, хорвата не будет и в Польше...

Команда окажется на месте лишь за несколько часов до начала игры. Более того, в составе не будет лидера, да и после сложного пути (самолет обычного регулярного рейса + автобус) непонятно, восстановятся ли футболисты, и как они будут себя чувствовать на абсолютно незнакомом газоне и в неудобное для себя время (игра закончится ближе к 3 часам ночи по Нур-Султану).

Суммировав все это, следует вывод, что "Астане" будет очень, очень и очень тяжело. Как физически, так и морально. Ничья в таком матче будет большим достижением для подопечных Благоевича, у которого на носу, кстати говоря, тренерский дебют в еврокубках.

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В последний раз "Астана" выигрывала в гостях в еврокубках в августе 2019 года, когда в третьем раунде квалификации Лиги Европы пострадала мальтийская "Валетта" (4:0). Затем столичные проигрывали БАТЭ (0:2), "Манчестер Юнайтед" (0:1), АЗ (0:6), "Партизану" (1:4), брестскому "Динамо" (3:6) и "Арису" (1:2), а также сыграли вничью с КУПСом (1:1). В итоге у "Астаны" накопилась серия из семи гостевых еврокубковых матчей без побед с разницей мячей 6:22.

Сложно прогнозировать что-либо, тем более желая оставаться оптимистично настроенным. Но сегодня, вероятно, именно "Астане" из всех казахстанских еврокубковых команд будет сложнее всего.

Наш прогноз - победа "Ракува" при оборонительной игре "Астаны". Разгрома вряд ли ждать стоит, но победа в один-два мяча вряд ли удивит кого-то, особенно в свете последних проблем клуба из Нур-Султана. Будем рады, если прогноз не сбудется, и в итоге у "Астаны" будут свои планы на это противостояние.

Напомним, что сегодня также сыграют "Тобол", "Кайрат" и "Кызыл-Жар".

Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны", "Тобола" и "Кызыл-Жара" в Лиге конференций

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Метки:
Футбол Лига конференций УЕФА Астана ФК Польша Казахстан Лига чемпионов Лига Европы Актобе ФК Манчестер Юнайтед Тобол ФК Кайрат ФК Кызыл-Жар СК

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