В Польше отреагировали на логистические проблемы "Астаны"

Польский сайт Weszlo.com высказался о проблемах "Астаны" перед матчем квалификации Лиги конференций с "Ракувом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб попал в форс-мажорную ситуацию, не сумев вовремя вылететь в Польшу. По имеющейся информации, всему виной отмененный чартер и ремонт аэропорта в Нур-Султане. По этой причине игроки казахстанского клуба пока не могут покинуть страну на матч четверга.

"По нашей информации, "Астана" должна была окончательно вылететь в Польшу после 19:00 по казахскому времени, точнее, около 15:00 по польскому времени. Соперник "Ракува" должен прилететь в Польшу регулярным рейсом. В зависимости от выбранного маршрута время полета может составлять от семи до даже более десяти часов. Получается, что футболисты "Астаны" будут в Польше самое раннее завтра утром по польскому времени, то есть в день матча. На данный момент нет риска, что матч "Ракув" - "Астана" будет перенесен или отменен. Однако делегат УЕФА, который следит за ситуацией, был проинформирован о случае", - пишет издание.

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Матч состоится в ночь с 21 на 22 июля в 01:00 по времени Нур-Султана.

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