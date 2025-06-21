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В Грузии высказались о противостоянии с "Ордабасы" в еврокубках

©ФК "Ордабасы"

35-летний грузинский защитник Лаша Касрадзе, ранее выступавший в Казахстане за "Жетысу", "Тараз" и "Женис", прокомментировал противостояние между "Торпедо" из Кутаиси и шымкентским "Ордабасы". Команды встретятся в первом квалификационном раунде Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

"Во‑первых, всегда интересно, когда встречаются команды из Казахстана и Грузии.
"Торпедо" - хорошая команда, у них цель - чемпионство, и они усилились качественными легионерами.

Думаю, в этом сезоне они будут стремиться попасть в общий этап еврокубков.
"Ордабасы" я тоже хорошо знаю - у команды всегда есть задачи как в КПЛ, так и в Европе. Думаю, получится интересный матч, ждем с нетерпением", - цитирует слова футболиста Borodabata.kz.


Отметим, что "Ордабасы" и "Торпедо" сыграют 10 и 17 июля. Первая игра пройдут в Кутаиси, ответная - в Шымкенте.

Что касается Касрадзе, то защитник провел 53 матча за казахстанские клубы. В них он отметился двумя ассистами.

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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