35-летний грузинский защитник Лаша Касрадзе, ранее выступавший в Казахстане за "Жетысу", "Тараз" и "Женис", прокомментировал противостояние между "Торпедо" из Кутаиси и шымкентским "Ордабасы". Команды встретятся в первом квалификационном раунде Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

"Во‑первых, всегда интересно, когда встречаются команды из Казахстана и Грузии.

"Торпедо" - хорошая команда, у них цель - чемпионство, и они усилились качественными легионерами. Думаю, в этом сезоне они будут стремиться попасть в общий этап еврокубков.

"Ордабасы" я тоже хорошо знаю - у команды всегда есть задачи как в КПЛ, так и в Европе. Думаю, получится интересный матч, ждем с нетерпением", - цитирует слова футболиста Borodabata.kz.



Отметим, что "Ордабасы" и "Торпедо" сыграют 10 и 17 июля. Первая игра пройдут в Кутаиси, ответная - в Шымкенте.

Что касается Касрадзе, то защитник провел 53 матча за казахстанские клубы. В них он отметился двумя ассистами.

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