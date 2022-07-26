Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Астаной" и польским "Ракувом" может стать определяющим для рулевого столичных Срджана Благоевича. Корреспондент Vesti.kz - о том, какой результат может стоить сербскому специалисту работы в большом клубе.
Команда Благоевича была разбита в Польше со счетом 5:0. Это было жуткое зрелище для всех казахстанцев, кто переживал за столичную команду в тот вечер. Теперь, спустя неделю, "Астана" проведет ответную встречу с "Ракувом", но уже на своем поле.
В ответной встрече болельщики будут ждать совсем другой игры, и наверное не только они, но и руководство "Астаны". Если первой игре предшествовал целый ряд проблем, связанных с чартерными рейсами, поздним прибытием и болезнью Марина Томасова, то теперь таких сложностей будет куда меньше. Разве что удаление Аслана Дарабаева можно записать в минусы.
Но игрокам свойственно ошибаться, и крайне редко случается такое, что от их услуг отказываются сразу же после провала. А вот главному тренеру в любой момент может прийти уведомление об увольнении. И если "Астана" не возьмет даже символический реванш, не говоря уже о камбеке, то Срджан может потерять свое место работы.
Тут уже не будет никаких оправданий, ведь команда готовилась у себя дома и провела матч в родных стенах, слыша поддержку местных болельщиков. Если Томасов будет на поле, а "Астана" все равно не победит, то это лишь усилит гнев общественности.
Ответный матч между "Астаной" и "Ракувом" может предрешить многое. Все, кому небезразлична дальнейшая судьба столичного клуба, будут с большим интересом наблюдать за происходящим на поле в четверг, 28 июля.
Немало слухов появляются и на фоне того, что сейчас без работы находится Григорий Бабаян. Этот специалист отдал много лет "Астане", но большую часть этого времени находился в тени, будучи ассистентом либо исполняющим обязанности главного тренера. Кто знает, может уже совсем скоро Бабаян вернется в столицу в качестве главного тренера? Кажется, что это тоже может зависеть от матча между "Астаной" и "Ракувом".
Напомним, что сегодня, 26 июля, свой ответный матч на этой же стадии Лиги конференций проведет действующий чемпион КПЛ.Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!