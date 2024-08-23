Футболист "Челси" за 7 миллионов не забил в пустые ворота

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Сегодня 09:51
©x.com/ChelseaFC

В первом матче плей-офф Лиги конференций между английским "Челси" и швейцарским "Серветтом" произошел курьезный случай, сообщают Vesti.kz.

На 53-й минуте матча форвард англичан Марк Гию прессинговал голкипера швейцарцев Жереми Фрика, заставив того ошибиться. Впрочем, выйдя на пустые ворота, Гию пробил несильно и позволил Фрику исправить оплошность. Доигрывая эпизод, 18-летний испанский форвард, которого Transfermarkt оценивает в 7,5 миллиона евро так и не смог пробить швейцарского вратаря.

Отметим, что матч завершился победой "синих" со счетом 2:0. На 50-й минуте пенальти реализовал Кристофер Нкунку.

Второй гол на 76-й минуте забил Нони Мадуэке.

Метки:
Челси Лига конференций Швейцария Футбол

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