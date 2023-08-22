Ирландский обозреватель irishtimes.com Саймон Коллинз прокомментировал корреспонденту Vesti.kz проход "Тобола" в следующий раунд квалификации Лиги конференций. В ходе беседы он назвал единственный победный фактор в противостоянии с "Дерри сити".

Первая игра прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В ответной североирландцы добились победы с аналогичным результатом. В серии пенальти точнее были казахстанцы (6:5).

"Очень напряженная игра, но "Тобол" ничем был не лучше "Дерри сити". В некоторых эпизодах казахстанцы даже уступали. Я думаю, что в этом противостоянии все решила удача. "Тоболу" повезло с "Базелем" и с "Дерри сити". Не думаю, что это везение продолжится в матче с "Викторией". Я думаю, что дальше казахстанский клуб пройти не сможет", - отметил Коллинз.

Назван реальный уровень казахстанских клубов в еврокубках

"Тобол" вышел в раунд плей-офф Лиги конференций, где сыграет против "Виктории Пльзень" из Чехии. Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.

Ранее казахстанский клуб сенсационно выбил из турнира швейцарский "Базель" (3:1, 1:2).