"Дно будет пробито". Есмагамбетов назвал ключевой момент для "Астаны"

Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 18:29
©ФК "Астана"

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz вылет "Астаны" из Лиги Европы. Также эксперт выявил главные проблемы клуба и оценил его дальнейшие шансы.

Первая игра в Астане завершилась победой казахстанцев со счетом 2:1, а ответная встреча прошла в Разграде (Болгария) и закончилась в пользу хозяев поля со счетом 5:1. По сумме двух игр дальше прошел "Лудогорец", а подопечные Григория Бабаяна отправились в Лигу конференций.

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"У "Астаны" очень сложная ситуация. С "Лудогорцем" и "Загребом" произошли идентичные ситуации. Команда играла безыдейно и спустя рукава. Не было огня в глазах. Это больше всего бросается в глаза.

Два подряд беспощадных разгрома дали понять о том, что казахстанский чемпион конкурентоспособен лишь на своем поле. Главная проблема команды - это возрастной состав. Лидеры не проявляют себя в должной мере. Возможно, здесь есть определенные проблемы в микроклимате. Я не знаю всех особенностей внутренней кухни, но заметно, что при сложных эпизодах команда рассыпается. Такого раньше не происходило. "Астане" нужны перемены, освежить состав и атмосферу в команде. В противном случае, албанцы могут оставить клуб за бортом еврокубков. Это маловероятно, все-таки уровень "Астаны" гораздо выше. Тем не менее, если албанцы победят, то дно казахстанского футбола будет пробито", - отметил Есмагамбетов.

Отметим, что матчи раунда плей-офф Лиги конференций "Астана" - "Партизани" пройдут 24 и 31 августа.

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Метки:
Астана ФК Лига Европы Лига конференций

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