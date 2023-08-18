"Уничтожили". СМИ - о провале "Астаны" в Лиге Европы

Сайт "Футбол на Куличках" не прошел мимо ответного матча "Лудогорца" и "Астаны" в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Разграде (Болгария) и завершилась победой хозяев поля со счетом 5:1. Первую игру астанчане выиграли - 2:1. По сумме двух игр дальше прошел "Лудогорец", а подопечные Григория Бабаяна отправились в Лигу конференций.

"В ответной игре третьего раунда квалификации Лиги Европы "Лудогорец" уничтожил "Астану" на своем поле - 5:1! Было бы преувеличением сказать, что "орлы" с первых минут вжали "горожан" к воротам Чондрича. Да, "Лудогорец" наседал, но подходы к владениям астанчан преимущественно завершались либо неточным пасом, либо неопасным дальним ударом. Оборона чемпиона Казахстана в стартовые 45 минут грубо ошиблась дважды. В первом случае Десподов простил "желто-синих", пробив в Чондрича, а в середине тайма Текпетей неотразимо выстрелил под ближнюю штангу. Менее чем через пять минут "Астане" удалось восстановить статус-кво усилиями Дарбо, откликнувшегося на кросс Урега. До ухода в раздевалки шанс вернуть лидерство "Лудогорцу" упустил Десподов, пробив по позиции Чондрича. Судьбу 2-матчевой дуэли предрешил стартовый отрезок второго тайма. Менее чем за четверть часа болгары отправили три безответных мяча в ворота "Астаны"! Петровски классным дальним выстрелом вновь вывел "орлов" вперед, а Текпетей закрепил успех хозяев. Затем оказавшийся в нужное время в нужном месте Петровски оформил дубль после углового, а довершил разгром астанчан капитан "Лудогорца" Кирил Десподов. В раунде плей-офф ЛЕ чемпион Болгарии сразится с "Аяксом", тогда как "Астана" поспорит за выход в группу Лиги конференций с албанским "Партизани", - пишет источник.

Отметим, что матчи раунда плей-офф Лиги конференций "Астана" - "Партизани" пройдут 24 и 31 августа.

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