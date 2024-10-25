"Челси" вышел в лидеры Лиги конференций перед матчем с "Астаной"

Лондонский "Челси" лидирует в таблице общего этапа Лиги конференций после двух туров, сообщают Vesti.kz.

Команда Энцо Марески накануне разгромила "Панатинаикос" (4:1) на выезде.

По 6 очков из 6 возможных набрали "Челси", "Фиорентина" и еще семь команд.

Добавим, что 12 декабря "синие" сыграют с "Астаной", которая с 3 очками занимает 21-е место в таблице.

Напомним, что с этого сезона турнир проводится в новом формате. Команды, занявшие 1-8-е места, выходят в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место сыграют в стыковых матчах. Остальные участники вылетают.