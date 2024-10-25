Сенсация и разгром от "Челси", или Как сыграли соперники "Астаны" по Лиге конференций

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались греческий "Панатинаикос" и лондонский "Челси", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Олимпик - Спирос Луис" в Афинах и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе "Челси" дубль оформил Жоау Феликс, еще по мячу забили Михаил Мудрик и Кристофер Нкунку. У хозяев поля отличился Факундо Пеллистри.

В другом матче тура кипрский АПОЭЛ дома сенсационно уступил боснийскому "Борацу" - 0:1. автором единственного гола стал Стефан Савич (63-я минута).

А португальская "Витория" на выезде одержала победу над шведским "Юргорденом" со счетом 2:1. На гол Дэниела Стенссона (62-я минута) гости ответили точными ударами Ману (58-я) и Нуну Сантуша (79-я).

Напомним, "Челси" является соперником "Астаны" на общем этапе Лиги конференций - матч состоится 12 декабря в Казахстане.

Также "Астана" 28 ноября примет "Виторию", а 20 декабря сыграет в гостях с АПОЭЛом.