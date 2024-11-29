"Челси" потерял игрока за 5 миллиардов перед матчем с "Астаной"

Лондонский "Челси" в предстоящем матче общего этапа Лиги конференций с "Астаной" не сможет рассчитывать на итальянского полузащитника Чезаре Касадеи, сообщают Vesti.kz.

21-летний футболист молодежной сборной Италии, который оценивается в десять миллионов евро (свыше пяти миллилардов тенге) заработал удаление в матче четвертого тура общего этапа Лиги конференций против немецкого "Хайденхайма", в котором "Челси" победил со счетом 2:0.

На 45-й минуте Касадеи получил желтую карточку, а на 96-й итальянец удостоился второго предупреждения, которое вылилось в удаление.

"Челси" в этой встрече одержал победу со счетом 2:0.

Лондонский клуб набрал максимум очков (12) и лидирует в таблице общего этапа турнира.

12 декабря английский клуб сыграет с "Астаной" в Алматы. Столичный клуб накануне упустил победу в матче с португальской "Виторией Гимарайнш" - 1:1.

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