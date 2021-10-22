Главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев прокомментировал поражение от азербайджанского "Карабаха" в третьем туре группового этапа Лиги конференций. Его слова приводит AzeriSport.
Встреча прошла в Баку и завершилась волевой победой хозяев - 2:1. Хотя до 79-й минуты алматинский клуб вел, но потерпел второе поражение подряд.
- Что скажете об игре?
- Увидели два разных тайма. Хотели сохранить результат первого тайма. Но "Карабах" показал свою игру и смог переломить ход встречи.
- Как вам атмосфера на стадионе?
- Была хорошая футбольная атмосфера. Болельщики хорошо поддерживали свою команду.
- Вы предпочитаете ультразащитную игру, как это было в "Рубине". Как понять сегодняшнюю игру?
- У "Карабаха" сильная атака. Здесь нельзя было ошибаться. В первом тайме мы справлялись. Во втором соперник одержал заслуженную победу. Мы много ошибались, а они это использовали в свою пользу.
- Как расцениваете шансы "Кайрата" в группе?
- После сегодняшней игры шансов стало меньше. Но, если они есть, надо продолжать борьбу.
Двоевластие и аутсайдеры, или как сыграли соперники "Кайрата" по группе Лиги конференций
В четвертом туре Лиги конференций "Кайрат" вновь сыграет с "Карабахом", но уже в Алматы - 4 ноября, а "Омония" в этот же день примет "Базель".
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