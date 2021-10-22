Двоевластие и аутсайдеры, или как сыграли соперники "Кайрата" по группе Лиги конференций

Швейцарский "Базель" одержал победу над кипрской "Омонией" в третьем туре группового этапа Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Базеле и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голы забили Лиам Миллар (19-я), Артур Кабрал (41-я с пенальти) и Эдон Жегрова (88-я). У гостей отличился Хорди Гомес (27-я, с пенальти).

Таким образом, "Базель" набрал семь очков и делит лидерство в группе с "Карабахом" (7), который ранее дома обыграл "Кайрат" - 2:1. У алматинского и кипрского клубов осталось по одному баллу.

В четвертом туре Лиги конференций "Кайрат" вновь сыграет с "Карабахом", но уже в Алматы - 4 ноября, а "Омония" в этот же день примет "Базель".

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