Бабаян назвал главное разочарование первого матча с "Партизани"

Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 22:53
©Турар Казангапов/Vesti.kz

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян поделился своими эмоциями от первого матча с албанским "Партизани" в рамках раунда плей-офф Лиги конференций. Казахстанского специалиста разочаровала слабая реализация моментов, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась минимальной победой астанчан (1:0). Ответная игра команд состоится в ночь на 1 сентября на "Эльбасан-Арене".

"Парни с первых минут задали высокий тон, прессинг. Во втором тайме продолжили давить. Понятно, что это очень энергозатратный футбол, и ближе к 70-й минуте начали проседать, и у соперников было несколько моментов. Есть разочарование, что столько моментов не удалось реализовать, а реализованные голы были отменены", - сказал Бабаян.

- Есть ли сожаление, что именно сейчас, когда в раунде плей-офф была внедрена система VAR, ваша команда от этого пострадала?

- Если бы сегодня не было системы VAR, то как минимум один гол точно бы засчитали, потому что там очень сложные ситуации. Но раз не засчитали, то уже нет смысла об этом говорить.

Ранее своим комментарием об игре поделился наставник "Партизани" Зоран Зекич.

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Метки:
Бабаян Григорий Астана ФК Лига конференций

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