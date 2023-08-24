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"Я никогда не был хорош в математике". Тренер "Партизани" - о поражении от "Астаны" в ЛК

"Я никогда не был хорош в математике". Тренер "Партизани" - о поражении от "Астаны" в ЛК
©Турар Казангапов/Vesti.kz

Главный тренер албанского "Партизани" Зоран Зекич прокомментировал первый матч с "Астаной" в рамках раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

- Можно ли сказать, что с учетом количества моментов у "Астаны" и отмененных голов, вы сегодня довольны счетом?

- Сегодня "Астана" много давила на нас, опасно атаковала. Да, я могу сказать, что сегодняшний результат хороший для нас.

- Сегодня вы признательны человеку, благодаря которому есть VAR?

- Слава Богу, что VAR есть.

- Какие мысли об игре?

- Были видны проблемы в первом тайме. Но команда надеется, что в Тиране результат будет лучше.

- Каковы шансы "Партизани" на проход в групповой этап?

- Я никогда не был хорош в математике, поэтому в процентном соотношении я вам о шансах не скажу. Могу сказать, что "Астана" - самый серьезный соперник, с которым мы играли в еврокубках. Надеюсь, что в следующем матче мы сможем рассчитывать на тех, кто сейчас травмирован.

Напомним, что ответная игра команд состоится в ночь на 1 сентября на "Эльбасан-Арене".

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Метки:
Астана ФК Лига конференций

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