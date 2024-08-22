"Астана" выбрала состав на матч за выход в группу Лиги конференций

Новости спорта Футбол Лига конференций
Сегодня 21:17
©ФК "Астана"

Сегодня, 22 августа, "Астана" сыграет с норвежским "Бранном" в раунде плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Бергене и начнется в 22:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Казахстанский клуб начнет игру в таком составе:


Напомним, "Астана" начала еврокубковый путь со второго отборочного раунда Лиги конференций. Столичный клуб по очереди прошел молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул".

"Бранн" также начинал со второго раунда. Сначала норвежцы обыграли нидерландский "Гоу Эхед Иглз", а затем победили шотландский "Сент-Миррен".

Метки:
Астана ФК Лига конференций Футбол Норвегия

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