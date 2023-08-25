"Астана" узнала о шансах попасть в группу ЛК после победы с тремя отмененными голами

Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 16:23
©ФК "Астана"

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов оценил корреспонденту Vesti.kz шансы "Астаны" на выход в групповой раунд Лиги конференций после домашней победы над албанским "Партизани". Эксперт объяснил, почему результат оказался не самым вдохновляющим.

Первая игра команд прошла на "Астана Арене" и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. При этом в ходе матча были отменены три гола астанчан.

"Астана" вновь наступила на те же грабли, что и в предыдущих матчах. В домашних играх есть шанс создать задел, но в матче с албанцами этого не получилось. Преимущество в один мяч - ничтожно. Если учитывать, как слабо "Астана" проводит выездные матчи, то фаворитом пары ее назвать уже нельзя. Тем не менее, за счет более качественного состава и гандикапа в один мяч - шансы 60 на 40 в пользу казахстанского клуба. Однако риск остаться за бортом группового этапа очень высок", - отметил Есмагамбетов.

Ответная игра команд состоится в ночь на 1 сентября на "Эльбасан-Арене".

Ранее главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян назвал главное разочарование первого матча с "Партизани". С мнением наставника албанского клуба Зорана Зекича можно ознакомить здесь.

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Метки:
Астана ФК Лига конференций

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