2 победы в 10 матчах, или почему "Астана" рискует остаться без еврокубковой осени

Всего две победы одержала "Астана" в десяти последних матчах во всех турнирах. Это очень настораживающий факт перед важнейшими играми в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций с албанским "Партизани". Корреспондент Vesti.kz - о проблемах столичного клуба.

12 побед, три ничьих и ни одного поражения - именно такие показатели были у команды Григория Бабаяна с 19 апреля по 5 июля этого года. Команда не особо выделялась результативностью, зачастую выигрывая в один мяч, но зато были стабильные результаты, а беспроигрышная серия придавала уверенности перед еврокубковым стартом.

Но затем белая полоса столичных резко сменилась темными оттенками. Сначала клуб вылетел от "Ордабасы" (0:2) из Кубка Казахстана, затем дважды проиграл загребскому "Динамо" (0:4, 0:2) в Лиге чемпионов, неожиданно уступил "Кызыл-Жару" (0:1) в КПЛ, а также был разгромлен "Лудогорцем" (1:5) в Лиге Европы. Кроме того, команда потеряла очки в матчах с "Атырау" (0:0) и "Кайсаром" (1:1) в чемпионате, а ведь обе игры были домашними.

Из хорошего за последние десять матчей можно вспомнить лишь победу над тбилисским "Динамо" (1:1, 2:1) в Лиге чемпионов, а также успех в первой игре с "Лудогорцем" (2:1) в Лиге Европы. В этих десяти матчах "Астана" забила всего семь голов, пропустив 18 мячей.

Вчера сине-желтые не справились с относительно скромным "Кайсаром" на "Астана Арене". Во втором тайме хозяева вышли вперед благодаря голу Тимура Досмагамбетова, но в концовке упустили победный счет после реализованного Дмитрием Бородиным пенальти.

Вообще "Астана" в этом сезоне КПЛ крайне мало забивает. После 19 туров столичные отличились всего 24 раза. Сравните с "Ордабасы" (40), "Актобе" (36 - без учета матча 20-го тура) и "Кайратом" (35). Примерно аналогичные показатели после 19 игр имели "Кайсар" и "Шахтер" - по 22 гола. Как правило, матчи с участием "Астаны" становятся одними из самых "сухих" в КПЛ-2023 - 39 голов. Менее результативные матчи лишь у "Кызыл-Жара" - 38.

Но в чемпионате это не так сильно бросается в глаза, как в еврокубках, где в соперниках мощные клубы и чемпионы своих стран. У "Партизани" не столь богатый опыт участия в еврокубках, но этот факт не делает чемпиона Албании автоматически слабее "Астаны". Тем более казахстанский клуб сейчас находится далеко не в самых оптимальных кондициях.

Да и с обороной есть проблемы. Понятно, что в еврокубковых турнирах соперники куда более опасные, чем в КПЛ, но многие ожидали, что "Астана" будет готова к противостоянию с крепкими оппонентами. На деле же "Астана" за последние десять матчей пропустила 18 мячей, а за 22 матча до этого - всего 16.

Команда уже вылетела из Лиги чемпионов и Лиги Европы, и у нее остался лишь один шанс пробиться в групповую стадию еврокубков - это пройти "Партизани" в Лиге конференций. Но в то же время сейчас "Астана" выглядит максимально уязвимой, причем даже для соперников из КПЛ.

Тренерскому штабу необходимо срочно что-то менять, потому что с таким уровнем выступлений пройти "Партизани" будет сложно. А еще сложнее с такой формой будет выступать в групповой стадии, где матчи еще тяжелее, чем в квалификации.

Но это прекрасно понимает и Бабаян, и его помощники, однако игра от этого не меняется. Возможно, что глубина игрового кризиса "Астаны" на таком уровне, что нынешний тренерский штаб справиться с ним не может.

Уже в этот четверг, 24 августа, "Астана" проведет домашний матч с "Партизани". Остается надеяться, что столичному клубу удастся сыграть куда лучше, чем в последние несколько недель.

Фото: ФК "Астана"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32 6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25 9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15 13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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