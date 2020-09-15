"От своих слов не отказываюсь". Куат Хамитов сделал заявление после выхода на свободу

Боец смешанных единоборств Куат Хамитов
объяснил казахстанцам свое скандальное высказывание о дезинфекторах и поблагодарил людей за поддержку. Видео со словами благодарности он опубликовал на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Спортсмен провел вечернюю тренировку, после которой и записал видео. 25 сентября ему предстоит выступить на турнире по ММА в Москве.
"Как вы все знаете, я уже на свободе, и пользуясь случаем хочу поблагодарить всех, весь народ Казахстана, который меня в эти минуты поддерживал. Были рядом, помогали, я всегда с вами, от души что поддерживаете меня. Я за народ, всегда с народом был и останусь с народом" - говорит на видео Хамитов.
Дальше он назвал свои слова о стрельбе по дезинфекторам шуткой, подчеркнув что от основного посыла своего скандального видео он не отказывается.
"Что касается моих слов - никого бить не надо, стрелять тем более. Потому что, все нормальные люди знают, и поняли, что это было сказано в шуточной форме. Своих слов обратно не беру, но смысл остается тем же. Я до сих пор сомневаюсь, что дезинфекцию проводят не так, как мы хотим. От своих слов не отказываюсь, кроме тех, что некоторые люди якобы поняли, что это терроризм, экстремизм. Но эта полная чушь, никакого экстремизма с моей стороны нет. Я с народом, всегда за мир. Поэтому джигиттер, рахмет что поддерживаете. Нам еще предстоит много битв в клетке и за пределами, алга Казахстан!" - подытожил боец.
Напомним, что из-за скандального видео, в котором Хамитов говорил о том, в дезинфекторов нужно стрелять, спортсмена 14 сентября доставили
в полицию. Ему обвиняли в призыве к насилию и беспорядкам. 15 сентября Хамитов вышел
на свободу, в ближайшее время его действиям будет дана
оценка со стороны МВД.
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