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"Джигиты, никто никого не ломал!". Хамитов дал первый комментарий после задержания и объяснил видео

Стала известна судьба спортсмена.

"Джигиты, никто никого не ломал!". Хамитов дал первый комментарий после задержания и объяснил видео
Куат Хамитов. Фото: Fightnight.ru
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов был отпущен полицией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Детали рассказал PR-менеджер Серик Ноян, опубликовавший в своем Instagram видео, на котором спортсмен предстал перед телекамерами.

"Куат Хамитов был освобожден. Всем спасибо за поддержку! Остальное смотрите в вечерних новостях. Главное, чтобы никто не гулял. У всех есть просьба! Куат выразил свою позицию, высказал свои мысли. Факты дела устанавливают сами правоохранительные органы. Теперь Куат приступит к подготовке к бою 25 сентября!" - написал он в своем аккаунте в Instagram.

Тем временем в пабликах появилось видео комментария Хамитова. Боец отметил, что снял видео в шуточной форме и не собирался никого призывать к плохим поступкам.

"Приветствую, сограждане. Видео о дезинфекции, которое так распространилось в соцсетях, - не более чем шутка. Я никого не призываю к насилию, давайте жить в мире и спокойствии", - сказал Хамитов.

Напомним, Хамитов был доставлен в полицию Алматы накануне, 14 сентября. Поводом для этого послужило видео в соцсетях, на котором он призывает к насилию. Сообщалось, что бойцу грозит тюремный срок до трех лет.

"Джигиты, никто никого не ломал! Все будет нормально. Рахмет всем за поддержку", - написал Хамитов в комментарии к одной из публикаций в Instagram.

Отметим, что ранее в МВД видеозаявление спортсмена назвали преступлением.

 

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Метки:
Хамитов Куат MMA Правосудие Алматы Казахстан

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