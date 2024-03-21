Казахстанский боец выбрал себе "новую жертву" в UFC

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (19-2) высказался о своих дальнейших целях в лучшей лиге мира. Пока у представителя наилегчайшего дивизиона две победы в двух стартовых поединках под эгидой американской организации, сообщают Vesti.kz.

В интервью YouTube-каналу "Вестник ММА" 30-летний файтер рассказал о желании подраться с рейтинговым соперником из топ-15:

"Мне интересны бойцы из топ-10, топ-15. Я хочу продвигаться по рейтингу, а не искать какие-то приключения из истории. Но если им интересно и вдруг предложат кого-то другого, то смело. Никогда не откажемся, как и говорил ранее. Кто интересен в топе? В топ-15 есть боец из Китая (Су Мудаэржи), еще, кажется, из Швеции есть боец. Есть потенциальные соперники на 13-14-й строчках. Я их имена забыл, у некоторых они сложные", - сказал боец команды DAR Pro Team.

Напомним, что 10 марта Алмабаев одержал вторую победу в UFC, взяв верх над американцем Си Джеем Вергарой (12-5-1) единогласным решением судей.