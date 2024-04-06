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Бывшему чемпиону UFC предложили подраться с Рахмоновым

Бывшему чемпиону UFC предложили подраться с Рахмоновым
©UFC

39-летний бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос (32-16) высказался о поиске нового соперника. С 2015 по 2016 годы он являлся чемпионом организации в легком весе, сообщают Vesti.kz.

"На следующий бой я попросил у UFC парня моего возраста с примерно таким же количеством боев, что и у меня. Мне ответили: "Эти парни, в отличие от тебя, находятся на другом этапе своей карьеры" (более близки к завершению карьеры - Прим. автора). Это говорит о том, что я на правильном пути, хорошо забочусь о своем теле и готов продолжать соревноваться на самом высоком уровне", - написал он в соцсетях.

В ответ на это один из фанатов предложил ветерану вновь подняться в полусредний вес и подраться с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0):

"Тебе следует подняться в 77 килограммов и встретиться с Рахмоновым", - предложил болельщик.

Отметим, что 29-летний Рахмонов занимает третье место в рейтинге претендентов полусреднего веса. Что касается дос Аньоса, то он 12-й в легкой весовой категории. Сейчас бразилец идет на серии из поражений решением - он уступил Висенте Люке и Матеушу Гамроту.

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Бразилия

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