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Новости спорта MMA UFC

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Казахстанец поспорит за пояс в США: он тренируется у Хабиба и дерется в лиге легенды UFC

Казахстанец поспорит за пояс в США: он тренируется у Хабиба и дерется в лиге легенды UFC
©IG/kabyl001

В субботу, 30 марта, в Уитленде (Калифорния, США) состоится турнир по смешанным единоборствам A1 Combat 19. Ивент возглавит противостояние за пояс чемпиона полулегкого весе между непобежденным американцем Эрни Хуаресом (6-0) и казахстанцем Абдыкабылом Калдаром (5-3). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о титульном шансе бойца из Казахстана.

Несколько лет назад казахстанец Калдар отправился в США, чтобы построить там свою карьеру в смешанных единоборствах (ММА). На родине он выстроил отличный фундамент своими крупными успехами на соревнованиях по грэпплингу и джиу-джитсу. Он становился чемпионом Азии и Казахстана по грэпплингу, побеждал за международных турнирах по джиу-джитсу, прославляя Казахстан.

Но отправляясь в США, у Калдара практически не было опыта профессиональных боев по правилам ММА. В 2015-м уроженец Туркестанской области выступил на турнире Alash Pride FC в Алматы, где проиграл единогласным решением судей сопернику из России. Следующий поединок по ММА прошел только через шесть лет, уже после переезда в США.

В конце 2021-го Абдыкабыл дебютировал в местной лиге FirePower Promotions MMA, где проиграл нокаутом. Его профессиональный рекорд стал 0-2, и казалось, что построить образцовую карьеру в этом виде спорта у него уже не получится. Тем более изначально казахстанец пытался попасть в более сильные и известные лиги. Он надеялся выступить в Bellator, но для этого нужны были спонсоры. И боец в своих соцсетях открыто заявил, что ищет поддержку, но в итоге ее так и не дождался.

Однако данное поражение не подкосило уверенность Калдара. Через два с половиной месяца он вернулся в клетку этой же лиги, нокаутировав оппонента менее чем за две минуты. А свой следующий бой он провел в новой лиге, которую создал легендарный боец UFC Юрайя Фейбер

В 2022-м он провел в новом промоушене два удачных боя, финишировав обоих соперников удушающим приемом. Оппозиция была не самая сильная - дебютант и соперник с рекордом 1-0 - но не будем забывать, что у самого Калдара тогда был рекорд с отрицательным значением 1-2.

В прошлом году казахстанец провел три профессиональных боя, каждый из которых завершился решением судей. На его счету две победы и одно поражение. В соперниках были уже более опытные и грозные файтеры, но боец из Казахстана проявил себя с лучшей стороны.

Все это время Калдар находился в США, где тренировался в известном зале American Kickboxing Academy (AKA). Это тот самый зал, главным тренером в котором является Хавьер Мендес. В этом месте свое мастерство оттачивали такие легенды, как Даниэль Кормье, Кейн Веласкес и Хабиб Нурмагомедов. Там же свои сборы в США традиционно проводят Ислам Махачев и все остальные представители команды Нурмагомедовых.

Со всеми этими бойцами Абдыкабыл знаком, а под его постами в соцсетях можно найти комментарии Абубакара Нурмагомедова, Тагира Уланбекова и других бойцов. 

Возглавить турнир, который состоит из 17 поединков, три из которых - титульные, дорогого стоит. Казахстанец, о котором мало кто знает на родине, самостоятельно строит свой путь в ММА в американских промоушенах. Пока он далек от больших лиг, но постепенно движется к успеху.

На его счету пять побед в ММА, три из которых - досрочные. Теперь его ждет, вероятно, сложнейшее противостояние в профессиональной карьере. Он встретится с непобежденным Хуаресом, у которого четыре финиша в шести проведенных поединках.

Эрни - не просто боец лиги A1 Combat, а действующий чемпион полулегкого веса. В июле прошлого года он стал обладателем пояса, отобрав его у своего соотечественника Эндрю Койна. А в ноябре провел защиту титула, в начале второго раунда заставив сдаться ранее непобежденного американца Коди Вогельса.

Турнир пройдет утром в субботу, 30 марта. Он начнется в 05:00 по казахстанскому времени, однако Хуарес и Калдар выйдут в клетке последними из 17 пар. Поэтому их бой пройдет не ранее 10:00. В прямом эфире все турниры лиги A1 Combat можно смотреть на платформе UFC Fight Pass по подписке. Оформить ее можно здесь.

Желаем казахстанскому бойцу победы и завоевания чемпионского титула!

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Метки:
MMA UFC США Казахстан Махачев Ислам Нурмагомедов Хабиб

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