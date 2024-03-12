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Новости спорта MMA UFC

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Чего не хватает Алмабаеву в UFC? После двух побед соперники будут сильнее

Чего не хватает Алмабаеву в UFC? После двух побед соперники будут сильнее
©UFC

Казахстанский боец наилегчайшего дивизиона UFC Асу Алмабаев (19-2) стартовал в лучшем промоушене мира с двух побед. Теперь перед ним открываются новые перспективы, а оппозиция наверняка будет становиться лишь серьезнее. Корреспондент Vesti.kz сделал выводы по его последнему бою на турнире UFC 299.

Победа - это очень хорошо, тем более на таком крупном турнире. В соперниках у Асу был американец Си Джей Вергара (12-5-1). Это ярко выраженный ударник, который все семь досрочных побед одержал нокаутом, а проигрывал финишами исключительно приемами. 

Сам Асу - боец, который больше проповедует борцовский стиль. Он старался действовать разнообразно, но все равно победил в большей степени благодаря навыкам в партере. Суммарно Алмабаев контролировал соперника снизу больше девяти минут из 15. В итоге казахстанец одержал победу единогласным решением судей, забрав каждый раунд.

Можно порадоваться за бойца и команду DAR Pro Team, ведь начать с 2-0 в лучшем промоушене мира - дорогого стоит. Из представителей Казахстана такое удавалось лишь Дамиру Исмагулову и Шавкату Рахмонову

Но необходимо думать о будущем и уже сейчас подмечать те нюансы, в которых Асу нужно прибавлять. Начнем с основной проблемы, с которой казахстанец будет сталкиваться практически в каждом поединке - это превосходство соперников в габаритах. 

Это серьезная проблема, которая может мешать бойцу во время боя. Причем дело не только в антропометрии, размахе рук, но и в природном весе. Алмабаев перед боем и Алмабаев в жизни - это не разные вселенные, как часто бывает с большинством бойцов UFC. Асу не гоняет много веса, у него нет проблем с превышением лимита, он не подвергает организм большому стрессу. Но в бою те, кто гоняет больше веса, выглядят гораздо крупнее Алмабаева.

Сейчас представители наилегчайшего дивизиона стали крупнее и сгоняют больше веса. Уже позади времена, когда в топе могли быть Деметриус Джонсон (рост - 160 сантиметров), Генри Сехудо (162) и Джозеф Бенавидес (162). У самого Алмабаева рост тоже равен 162 сантиметрам, и среди 16 лучших файтеров дивизиона (чемпион и топ-15 претендентов) нет ни одного другого бойца с таким показателем. 

Давайте посмотрим наглядно:

Как видим, Асу уступает минимум три сантиметра бойцам из топа своего дивизиона. Причем те же Амир Альбази или Кай Кара-Франс берут за счет другого - они более плотного телосложения и гоняют больше веса. Поэтому в бою они все равно крупнее. Если заметили, в этот список мы добавили и другого казахстанца - Азата Максума (17-1). Он выше Асу на десять сантиметров.

Лишний раз объяснять, что Асу уступает потенциальным соперникам и по длине размаха, даже не приходится. Поэтому казахстанцу необходимо делать акцент на поиск нужной дистанции, подбирать обманные маневры и не давать оппонентам работать в комфортных условиях. 

Однако для этого нужна и поставленная ударная техника. Пока в UFC мы ее не видим, хотя Асу старается удивить, как это было с Вергарой, когда он раз за разом пробивал "вертушки". Но эти удары не были чем-то неожиданным для Си Джея. Он успевал перекрываться и уклоняться.

Поэтому Алмабаеву необходимо хорошенько поработать над своей ударной техникой и скоростью. Потому что подбираться на нужную дистанцию нужно будет в том числе за счет работы в стойке. 

То, что с борьбой у Асу проблем нет - мы уже поняли, да и, в принципе, знали еще до его подписания в UFC. Он с легкостью переводит в партер даже более крупных соперников и способен подолгу контролировать их там.

Но немного смущает, что за 15 минут боя с Вергарой Асу не смог выйти на проведение болевого или удушающего приема. Не было ни одной попытки, и это против соперника, у которого практически нет борцовских навыков.

Искренне радуемся продвижению Алмабаева в UFC и его победам в лучшей лиге мира. Но понимаем, что впереди соперники будут становиться только сильнее, и победить их только благодаря тому, за счет чего был переигран Вергара - уже не получится.

Поэтому считаем важным подметить эти моменты сейчас и дать порцию для размышлений тренерскому штабу бойца. Чтобы от боя к бою он становился все более опасным, как в стойке, так и в партере, а разница в габаритах никак не могла на это повлиять.

По своему бойцовскому IQ Алмабаев - явный топ даже по меркам UFC. Он понимает, что нужно делать в клетке и как. Осталось лишь реализовать все это на деле и подобрать для этого нужный ключ во время тренировочного процесса.

Фото: UFC (1,2,4,5), Vesti.kz (3)©️

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Метки:
MMA UFC Алмабаев Асу Казахстан Исмагулов Дамир Рахмонов Шавкат Максум Азат

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