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Новости спорта MMA UFC

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Таких соперников в UFC у Шавката не было. Чем интересен бой между Рахмоновым и дерзким проспектом?

Таких соперников в UFC у Шавката не было. Чем интересен бой между Рахмоновым и дерзким проспектом?
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Австралийский проспект полусреднего веса UFC Джек Делла Маддалена (17-2) после победы нокаутом над экс-претендентом на чемпионский пояс бразильцем Гилбертом Бернсом (22-7) сосредоточил свое внимание на потенциальном противостоянии с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0). 

27-летний Маддалена и раньше говорил о желании подраться с небитым Номадом, но теперь эти слова действительно играют весомую роль. Уже завтра, после обновления рейтингов UFC, Джек может взлететь с 11-й строчки сразу в топ-5, так как он побил четвертого номера дивизиона. Корреспондент Vesti.kz оценил возможного соперника Рахмонова и наличие рисков в этом поединке.

Начнем с того, что Делла Маддалена - это боец нового поколения. Он является одним из самых молодых представителей топа полусреднего веса. Мы привыкли, что молодым и перспективным называют Рахмонова, которому 29 лет, но теперь на пятки ему наступают те, кто еще моложе, в том числе Джек.

Как видите на графике ниже, моложе Рахмонова в топ-11 рейтинга (с учетом чемпиона) только 27-летний Делла Маддалена и 26-летний ирландец Иэн Гэрри (14-0). Всем остальным - чемпиону и претендентам - уже за 30, а кому-то даже под 40 и больше 40 (Стивен Томпсон).

 

В UFC Рахмонов еще не дрался с теми, кто младше его. Он побеждал Алекса Оливейру (старше Номада на шесть лет), Мишела Празереса (старше на 13 лет), Карлстона Харриса (старше на семь лет), Нила Мэгни (старше на семь лет), Джеффа Нила (старше на четыре года) и Томпсона (старше на 11 лет). Таких соперников, как Джек, в этом плане, у Шавката действительно не было.

Более того, Маддалена, хоть и не является непобежденным, идет на невероятной серии из 17 побед подряд. В 2016 году он начал профессиональную карьеру в ММА после двух побед по любителям. Но первые два выступления среди профи обернулись для Джека досрочными поражениями - техническим нокаутом и сдачей.

Но после этого он, вернувшись к боям, уже ни разу не покидал клетку в качестве проигравшего, добыв 17 викторий кряду. На его счету 14 финишей (12 нокаутов и два сабмишена) при всего трех победах решением.

У Рахмонова и Делла Маддалены самые длинные победные серии среди всех действующих бойцов полусреднего веса UFC. У казахстанца их 18, а у австралийца - 17. При этом Шавкат провел в UFC шесть поединков, а Джек - семь. Неплохие серии также имеются у непобежденного Гэрри (14), чемпиона Леона Эдвардса (12) и одного из главных претендентов Белала Мухаммада (9). У замыкающего топ-15 россиянина Рината Фахретдинова было 20 побед подряд, но последний поединок он завершил вничью.

Но то, о чем мы говорили выше - это всего лишь цифры, при всем уважении к статистике. Если смотреть на вещи более глобально, то становится понятно, что Рахмонов сделал куда больше, чтобы оказаться там, где он находится сейчас.

Когда Рахмонов был за пределами топ-10 (как Джек до последнего боя), то ни один из бойцов топ-4 не соглашался с ним драться. И казахстанец сделал несколько шагов, пройдя Нила Мэгни, Нила и Томпсона, чтобы сделать рывок в рейтинге. А вот Делла Маддалене очень повезло с матчмейкингом, так как Бернс, находясь гораздо выше, подписал контракт на этот поединок.

Конечно, победить Бернса - это похвально. Но на судейских записках двое из трех судей отдавали предпочтение бразильцу после двух пятиминуток - 20:18, и лишь один увидел ничью в стартовых отрезках - 19:19. Получается, что ветеран Гилберт был в каких-то 77 секундах от победы решением, но наткнулся на резкое колено австралийского проспекта.

Конечно, это тоже мастерство и демонстрация отличного тайминга, силы духа и воли к победе. Но данный выигрыш в большей степени был добыт на характере, а вот технически Маддалена Бернсу, все же, уступал. Также у Джека были вскрыты его проблемы с борьбой, которыми Рахмонов с удовольствием воспользуется.

Стилистически Рахмонов является для Делла Маддалены настоящим кошмаром. Казахстанец абсолютный универсал, который может выкинуть удар нокаутирующей мощи, или же провести тейкдаун и выйти на удушающий до того, как соперник это поймет.

Поэтому Джеку нужно проделать огромный объем работы, если он собирается выйти в клетку с Шавкатом уже в следующем бою. Безусловно, это будет большой бой. Но пока все выглядит так, что в противостоянии с Рахмоновым австралийцу вновь придется рассчитывать разве что на лаки-панч (случайное попадание), как это случилось в бою с Бернсом.

Напомним, что после победы над Бернсом Делла Маддалена бросил вызов Рахмонову. Чуть позже казахстанец ответил австралийцу в гангстерской манере.

Фото: Vesti.kz©️

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Австралия

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