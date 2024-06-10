Видеообращение от "Кайрата" и лишение капитанской повязки? Чем закончится скандал с участием Игиты

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Сегодня 11:12
©АФК "Кайрат"

Капитан АФК "Кайрат" и сборной Казахстана по футзалу Игита стал участником скандальной ситуации после матча чемпионата страны. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о вероятных последствиях нашумевшего эпизода.

В "Кайрате" безусловно шокированы произошедшим. В клубе понимают всю серьезность ситуации и по нашей информации, сегодня, у команды был отменен выходной, игроки будут собраны для того, чтобы записать видеообращение. Вероятно, клуб принесет извинения не только в текстовом формате, как это произошло ранее.

Игита опять же сожалеет об этом эпизоде, он уже принес извинения и в какой-то степени его позицию более масштабно отражает сообщение популярной футзальной страницы Futsalkazakhstan. Игрок понимает, что совершил глупость.

Возможно, к "Кайрату" будут применены некоторые санкции в виде штрафа. Конечно, ажиотаж эпизода связан еще и с тем, что Игита капитан сборной Казахстана. Выходит так, что, как минимум, определенный регион будет настроен против него и возможно, в КФФ пойдут на то, чтобы сменить капитана национальной команды и снять давление с Игиты перед столь ответственным турниром, как чемпионат мира.

Большая часть остальных призывов некоторых болельщиков, например, о лишении гражданства представляется лишь в фантастических сценариях. Очевидно, что Игита и без того получил огромный репутационный удар, в той же степени это касается футзального клуба "Кайрат".

Метки:
Кайрат АФК Футзал Казахстан Сборная РК по футзалу

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