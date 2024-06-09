В АФК "Кайрат" прокомментировали скандальный поступок Игиты

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Вчера 23:55
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Появилась позиция АФК "Кайрат" по скандальному видео с участием голкипера клуба Лео Игиты, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

На пути к клубному автобусу голкипер прошел по разложенным фанатами шарфам и флагам "Актобе" и "Астаны". Примечательно, что сначала Игита не заметил этого, а затем, потанцевал на атрибутике этих футбольных клубов.

"Только что связался с гендиректором АФК "Кайрат" Асем Кужановой. Она сожалеет о случившемся и говорит, что Игита уже попросил прощения. Но в то же время подчеркнула, что эта выходка - дело рук ультрас не футзального, а футбольного "Кайрата". Но на всякий случай и от АФК "Кайрат" будут подготовлены официальные извинения "Актобе" и "Астане", - сообщает автор телеграм-канала экс-спортивный директор ФК "Актобе" Асхат Калжанов.

Сам Игита уже обратился к фанатам этих клубов, разъяснив ситуацию. Он принес свои извинения.

Натурализованный бразилец защищает цвета "Кайрата" с 2011 года. За сборную Казахстана он играет с 2013 года. Он пять раз признавался лучшим вратарем планеты (2015, 2016, 2018, 2019 и 2020).

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