В рамках основного раунда Лиги чемпионов по футзалу "Кайрат" занял первое место в группе, одержав три яркие победы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об одном из игровых лидеров алматинского клуба - вратаре Деннисе, который может повторить судьбу Игиты.

Деннис проводит уже третий год в Казахстане. Как и большинству других вратарей, ему пришлось пройти через конкуренцию с Игитой в "Кайрате". Это процесс, который как правило заставлял сменщиков Игиты в итоге покинуть алматинский клуб, так было даже с вратарями очень высокого уровня - например, Ронкальо (нынешний вратарь сборной Бразилии) и Дуду.

Да, в какой-то степени Деннису повезло оказаться в "Кайрате" в тот период, когда Игита уже не был на пике. Кроме того, Лео часто тревожили травмы. Но, Деннис воспользовался своим шансом сполна. Он выглядел стабильно и достаточно надежно.

Как следствие, минувшим летом в "Кайрате" приняли судьбоносное решение - не стали продлевать контракт с Игитой и полностью доверились Деннису. Это очень показательный момент. Кайрат Оразбеков в интервью Vesti.kz объяснил этот выбор следующим образом:

"Сейчас мы видим, как вырос Деннис и мы договорились с Игитой, что мы дадим путь именно Деннису, он заслужил этот шанс. Попробуем воспитать еще одного вратаря мирового уровня, тем более, их стили достаточно схожи, Деннис хорошо играет ногами, есть поставленный удар. Кроме того, Деннис уже три года живет в Казахстане, у него есть шанс получить гражданство. Ведь пока вратарей в стране сопоставимого уровня не появилось".

Деннис стартовал в сезоне очень уверенно. В Суперкубке Казахстана против "Семея" он совершил огромное количество сейвов и был однозначно лучшим игроком матча, в итоге, это принесло первый титул "Кайрату" в сезоне.

В Лиге чемпионов у Денниса снова было несколько ярких хайлатов. С "Халадашом" он сыграл "сухой" матч, а в битве за первое место в группе со "Спортингом" забил победный гол в конце встречи.

Учитывая, что Игита уже публично заявил о завершении карьеры в сборной после Евро-2026, думать о его смене необходимо уже сейчас. Главный тренер национальной команды Пауло Рикардо Кака отмечал, что пока в Казахстане нет вратарей сопоставимых с Игитей и возможно, вновь придется обратить к натурализации.

При этом, персонально о Деннисе тренер высказался достаточно сдержанно, но надо учитывать, что это было год назад:

"Думаю, на первых порах, если Игита уйдет, придется натурализовать вратаря, пока не выросли другие. По Деннису еще рано говорить. Ранее у Казахстана не было ни одной ошибки по натурализации, все игроки топ-уровня. Делать ставку на натурализацию Денниса еще рановато".

Сам Игита высоко котирует Денниса, но также считает, что в стране выросло целое поколение новых молодых вратарей с отличными перспективами:

"Слышал информацию о натурализации Денниса, но не разговаривал с ним об этом. Ему надо будет прожить пять лет, чтобы получить гражданство и участвовать в международных турнирах. Но я уже говорил, у нас есть новое поколение вратарей - Канат Жеткирбаев из "Актобе", наш Нарун Сериков из "Кайрата" и тот же Шарапиденов. Еще в "Каспии" есть молодой вратарь с потенциалом. Не хочу сказать, что Деннис не нужен. Он очень квалифицированный, мотивированный. Но пусть жизнь все расставит по местам. Ведь и я еще могу поиграть два года, может, через пару лет, когда Деннис получит гражданство и я закончу, этот момент наступит".

В 2026 году Деннис, если ничего вдруг не изменится и он останется в "Кайрате" сможет официально получить гражданство и выступать за сборную Казахстана. Возможно, в этом будет некий символизм, ведь сначала Игита оставил Деннису пост первого номера в "Кайрате", а через два года может уступить ему место в сборной Казахстана.

Фото: АФК "Кайрат"©