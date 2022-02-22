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Семь голов в финальном матче "Кайрат" - "Семей" определили чемпиона Казахстана

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Семь голов в финальном матче "Кайрат" - "Семей" определили чемпиона Казахстана ©АФК "Кайрат"

АФК "Кайрат" обыграл "Семей" в четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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АФК "Кайрат" обыграл "Семей" в четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Уже в первом тайме алматинцы в родных стенах повели со счетом 3:1. Во второй половине встречи семейчане отыграли два гола, в то время как "Кайрат" отправил еще один мяч в сетку ворот соперника - 4:3.

Таким образом, счет в серии по победам завершается в пользу "Кайрата" - 3:1. Алматинцы спустя год возвращают чемпионский титул.

В прошлом розыгрыше именно "Семей" прервал многолетнюю гегемонию "Кайрата" в национальном первенстве, однако так и не смог защитить звание чемпиона.


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