Прямая трансляция первого матча "Семея" в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 24 ноября, "Семей" проведёт первый матч с польским клубом "Пяст" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Семее и начнётся в 20:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ответная игра команд запланирована на 5 декабря в Гливице.

Напомним, что в 1/8 финала 16 команд были разбиты на восемь пар, которые проведут по два матча. Первые игры состоятся 24 ноября, ответные - 5 декабря.

Восемь победителей выйдут в четвертьфиналы. Матчи этой стадии намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.