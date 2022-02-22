Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Клубный футзал
Сегодня 20:15
 

В матче "Семей" - "Пяст" в Лиге чемпионов открыт счет

  Комментарии

В матче "Семей" - "Пяст" в Лиге чемпионов открыт счет ©instagram.com/fcsemey

Футзальный "Семей" вышел вперед в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против польского "Пяста", сообщают Vesti.kz.

Первый гол на четвертой минуте забил Дедезиньо, откликнувшийся на передачу Родригиньо.

Встреча проходит в Семее. Ответная игра команд запланирована на 5 декабря в Гливице.

Напомним, что в 1/8 финала 16 команд были разбиты на восемь пар, которые проведут по два матча. Первые игры состоятся 24 ноября, ответные - 5 декабря.

Восемь победителей выйдут в четвертьфиналы. Матчи этой стадии намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

Лига чемпионов по футзалу 2025/26   •   Бельгия, Брюссель   •   1/8 финала, мужчины
25 ноября 00:00   •   не начат
Спортинг-Андерлехт
Спортинг-Андерлехт
(Брюссель)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Спортинг-Андерлехт
Ничья
Кайрат
Проголосовало 15 человек

