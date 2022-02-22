В матче "Семей" - "Пяст" в Лиге чемпионов открыт счет

Футзальный "Семей" вышел вперед в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против польского "Пяста", сообщают Vesti.kz.

Первый гол на четвертой минуте забил Дедезиньо, откликнувшийся на передачу Родригиньо.

Встреча проходит в Семее. Ответная игра команд запланирована на 5 декабря в Гливице.

Напомним, что в 1/8 финала 16 команд были разбиты на восемь пар, которые проведут по два матча. Первые игры состоятся 24 ноября, ответные - 5 декабря.

Восемь победителей выйдут в четвертьфиналы. Матчи этой стадии намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.