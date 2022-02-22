"Барселона" в Казахстане? Лидер чемпионата Казахстана хочет организовать матч с испанским топ-клубом

Футзальный клуб "Семей" может сыграть с одной из сильнейших команд Испании и Европы "Барселоной" в рамках товарищеского матча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вице-чемпион Казахстан рассматривает вариант с приглашением "Барселоны" в Семей для проведения товарищеского матча. Эта игра может состояться в одну из пауз во время чемпионата страны, которая также будет иметь практический смысл - поскольку позволит "Семею" сохранить тонус и проверить себя на фоне серьезного оппонента.

Также среди соперников "Семей" рассматривает матчи с португальскими грандами - "Спортингом" и "Бенфикой".

Отметим, что "Семей" является чемпионом Казахстана 2023/24 и вице-чемпионом страны 2024/25. В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана команда Аслана Смакова лидирует, набрав 39 очков в 14 играх.

Также добавим, что сегодня, 24 ноября, "Семей" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против польского "Пяста". Прямая трансляция игры доступна по ссылке.