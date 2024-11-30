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Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Семея" в Лиге чемпионов по футзалу

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Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Семея" в Лиге чемпионов по футзалу ©АФК "Кайрат"

Сегодня, 30 ноября, казахстанские клубы "Кайрат" и "Семей" проведут заключительные игры в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу, передают Vesti.kz

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Сегодня, 30 ноября, казахстанские клубы "Кайрат" и "Семей" проведут заключительные игры в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу, передают Vesti.kz

"Кайрат" сыграет в Загребе против местного "Динамо", встреча начнется в 00:20 по казахстанскому времени и будет транслироваться телеканалом Qazsport. 

Алматинский клуб уже обеспечил себе выход из группы в "Финал четырех". Ранее команда Марлона Веласко обыграла французский "Этуаль" и хорватский "Олмиссум". 

"Семею" предстоит сыграть со словацким "Лученецом", эта игра начнется в 20:30. Прямая трансляция будет доступна на Q Sport. Ранее действующие чемпионы Казахстана уступили испанской "Пальме" и обыграли польский "Рекорд".

Финальный этап Лиги чемпионов по футзалу может пройти в Алматы с 1 по 4 мая, об этом заявил президент "Кайрата". 

Кайрат АФК Футзал Казахстанский футзал

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