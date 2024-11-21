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Необычным счетом завершился матч "Кайрата" (Видео)

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Необычным счетом завершился матч "Кайрата" (Видео) ©АФК "Кайрат"

"Кайрат" и во втором матче обыграл "Атырау" в чемпионате Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

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"Кайрат" и во втором матче обыграл "Атырау" в чемпионате Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча в рамках туров 9/10 проводилась в Алматы и завершилась с непривычным для футзала счетом 1:0 в пользу хозяев площадки. Решающий гол незадолго до финальной сирены забил подключившийся к атаке бразильский вратарь Деннис.

Первый матч команд, состоявшийся 20 ноября, закончился более убедительной победой алматинского клуба - 5:2.


Следующие игры "Атырау" проведет с рудненским "Аятом" 6-7 декабря, а "Кайрат" в эти даты встретится с "Актобе".

Кайрат АФК Футзал

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