Необычным счетом завершился матч "Кайрата" (Видео)

"Кайрат" и во втором матче обыграл "Атырау" в чемпионате Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча в рамках туров 9/10 проводилась в Алматы и завершилась с непривычным для футзала счетом 1:0 в пользу хозяев площадки. Решающий гол незадолго до финальной сирены забил подключившийся к атаке бразильский вратарь Деннис.

Первый матч команд, состоявшийся 20 ноября, закончился более убедительной победой алматинского клуба - 5:2.

Следующие игры "Атырау" проведет с рудненским "Аятом" 6-7 декабря, а "Кайрат" в эти даты встретится с "Актобе".